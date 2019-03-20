Три человека пострадали при столкновении «МАЗа» и «Волги» в Кузбассе

СЕГОДНЯ 19:39 2019-03-20T19:39:32+03:00

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В среду, 20 марта, около 20:15 в Прокопьевске случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое взрослых и 6-летний ребенок.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 20:15 на улице Малой Известковой города Прокопьевска. Сотрудники Госавтоинспекции уже установили, что водитель автомобиля «Волга»не справился с управлением, и его автомобиль врезался в стоящий на обочине грузовик «МАЗ».на место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

В больницу были доставлены пять человек. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля и два пассажира – в том числе и 6-летний ребенок – получили травмы различной степени тяжести.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства автоаварии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU