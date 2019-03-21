Драгдилерша из Кузбасса сдала своего подельника ради уменьшения срока

СЕГОДНЯ 03:24 2019-03-21T04:32:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Кузбасса зарабатывала тем, что распространяла наркотики. Когда женщину задержали с героином, она поняла, что сидеть придется долго. И для того, чтобы сократить срок, выдала полные сведения о своем подельнике.

Когда изъяли у одной из жительниц Кузбасса сотрудники полиции изъяли партию наркотика, женщина решила воспользоваться правом, которое ей предоставляет закон и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Она дала полные, объективные и правдивые сведения о человеке, у которого приобрела запрещенное вещество. Позже всю партию женщина планировала продать.

- Также она приняла участие при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение и задержание сбытчика, у которого в ходе проверочной закупки из незаконного оборота была изъята партия героина массой более 900 грамм, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так как женщина заключала досудебное соглашение о сотрудничестве, максимальный размер наказания, предусмотренный санкцией статьи, снижается для нее наполовину. Дело будет рассмотрено Заводским районным судом города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU