СЕГОДНЯ 04:21 2019-03-21T04:21:47+03:00

Школьникам и студентам Новокузнецка отменили проездные и предоставили льготы на проезд. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Плата за проезд для студентов и школьников снижена

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После ввода транспортной карты в Новокузнецке проездные билеты для школьников и студентов отменяются. Однако каждый из них может воспользоваться правом льготного проезда.

Школьники, учащихся, студенты очной формы обучения будут оплачивать проезд транспортными картами, при этом стоимость проезда для них снижена и составляет 11 рублей за одну поездку. До 1 июня 2019 года, пока идет тестирование системы автоматической оплаты проезда, студенты и школьники могут воспользоваться правом проезда по сниженной цене, предъявив справку, подтверждающую, что они обучаются в том или ином учебном заведении.

В пресс-службе Управления по транспорту и связи города Новокузнецка сообщили, что все категории, имеющие льготы, также сохраняют право на льготный проезд в муниципальном транспорте: им предоставляется бесплатные единый месячный проездной билет. Такие проездные получают в органах социальной защиты следующие категории граждан:

- члены многодетных семей;

- учащиеся общеобразовательных, начальных профессиональных и средних специальных учебных заведений, а также студентов высших учебных заведений дневной формы обучения из семей погибших шахтеров;

- учащиеся общеобразовательных учебных заведений со 2 по 11 классы, средних специальных учреждений, а также студентов высших учебных заведений дневной формы обучения, являющимся отличниками учебы;

- учащиеся общеобразовательных, начальных профессиональных и средних специальных учебных заведений, а также студентов высших учебных заведений дневной формы обучения из малообеспеченных (не многодетных семей).

ИСТОЧНИК KP.RU