2019-03-21T05:53:54+03:00
Общество

Угольщикам запретили строить разрез рядом с Беловским морем

Лицензия на строительство разреза аннулирована
Екатерина РОМАНОВА
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Разреза не будет! Фото: пресс-служба АКОРазреза не будет! Фото: пресс-служба АКО
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Разреза неподалеку от Беловского водохранилища не будет: об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Некоторое время назад жители Менчерепа в Беловском районе обратились к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву с просьбой не допустить строительства нового разреза. Согласно планам, он должен находиться вблизи береговой линии Беловского водохранилища, водной жемчужины Кузбасса, а это может существенно ухудшить жизнь кузбассовцев и даже привести к экологической катастрофе. Так, если бы строительство разреза состоялось, исчез бы пляж «Золотые пески», детские спортивно-оздоровительные лагеря, санаторий-профилакторий, а жители близлежащих населенных пунктов, по их мнению, лишились бы чистой воды.

Проблема строительства разрезов вблизи населенных пунктов находится на личном контроле губернатора области Сергея Цивилева. Особое внимание уделил вопросам экологии и президент России Владимир Путин в своем недавнем послании. Кроме того, в Кузбассе реализуется программа «Чистый уголь - чистый Кузбасс», согласно которой все руководители угольных предприятий обязаны учитывать интересы жителей региона и экологическую безопасность, нести социальную ответственность и обеспечивать комфортное проживание кузбассовцев.

- Вопрос строительства угольного предприятия вблизи Беловского водохранилища уже решен. 18 февраля 2019 года Федеральное агентство по недропользованию аннулировало право пользования недрами, предоставленное ООО «Стройпожсервис» на участке Колмогоровский Южный Егозово-Красноярского месторождения, - цитирует слова замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова пресс-служба администрации Кемеровской области. - Лицензия КЕМ 1 971 изъята у предприятия. Строительства угольного разреза не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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