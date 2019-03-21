Изобразил жертву: в Кемерове мужчина бросился под колеса легковушки

СЕГОДНЯ 06:10 2019-03-21T06:49:09+03:00

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В неприятной ситуации оказался автолюбитель из Кемерова: под колеса его автомобиля бросился мужчина. Позже жертва ДТП лежал на асфальте, изображая плохое самочувствие.

Автолюбитель, под чьи колеса бросился горожанин, разместил фотографию с жертвой ДТП в социальной сети и задал вопрос: как поступать в таких случаях? Пользователи высказали несколько мнений. Большинство оказалось кровожадным: автомобилисту порекомендовали не вступать в переговоры с предприимчивой «жертвой», а потребовать, чтобы тот встал и ушел с проезжей части.

Еще одна часть подписчиков заявила, что ни в коем случае нельзя давать денег аферисту, так как у него, судя по всему, ДТП - это способ заработка. «Он на втором универсаме возле KIA недавно валялся», заявил один из пользователей сети. Но оставлять пешехода лежащим на дороге тоже нельзя: предприимчивая жертва вполне может потом найти свидетелей и автолюбителя накажут за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

К слову, комментаторы отметили, что это действительно похоже на автоподставу: уж больно умиротворенное и улыбающееся лицо у лежащего на асфальте мужчины. Как разрешилась ситуация, автор поста не сообщил. А вот пользователи посоветовали быть осторожнее на дорогах, чтобы не пострадать от автоподстав или не сбить настоящего пешехода. И - обзавестись регистраторами.

ИСТОЧНИК KP.RU