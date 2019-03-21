2019-03-21T06:49:09+03:00
Общество

Изобразил жертву: в Кемерове мужчина бросился под колеса легковушки

После якобы ДТП мужчина лежал на земле и улыбался
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изобразил жертву: В Кемерове мужчина бросился под колеса легковушки. Фото: vk.com, "Регион 42"Изобразил жертву: В Кемерове мужчина бросился под колеса легковушки. Фото: vk.com, "Регион 42"
Изменить размер текста:

В неприятной ситуации оказался автолюбитель из Кемерова: под колеса его автомобиля бросился мужчина. Позже жертва ДТП лежал на асфальте, изображая плохое самочувствие.

Автолюбитель, под чьи колеса бросился горожанин, разместил фотографию с жертвой ДТП в социальной сети и задал вопрос: как поступать в таких случаях? Пользователи высказали несколько мнений. Большинство оказалось кровожадным: автомобилисту порекомендовали не вступать в переговоры с предприимчивой «жертвой», а потребовать, чтобы тот встал и ушел с проезжей части.

Еще одна часть подписчиков заявила, что ни в коем случае нельзя давать денег аферисту, так как у него, судя по всему, ДТП - это способ заработка. «Он на втором универсаме возле KIA недавно валялся», заявил один из пользователей сети. Но оставлять пешехода лежащим на дороге тоже нельзя: предприимчивая жертва вполне может потом найти свидетелей и автолюбителя накажут за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

К слову, комментаторы отметили, что это действительно похоже на автоподставу: уж больно умиротворенное и улыбающееся лицо у лежащего на асфальте мужчины. Как разрешилась ситуация, автор поста не сообщил. А вот пользователи посоветовали быть осторожнее на дорогах, чтобы не пострадать от автоподстав или не сбить настоящего пешехода. И - обзавестись регистраторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У Кузбасса один из худших показателей рождаемости в Сибири
Экс-директор кемеровского «Жилищника» прокомментировал свой уход
Акушеры-гинекологи со всей Сибири соберутся в Кемерове
У кемеровской управляющей компании «Жилищник» сменился директор
Угольщикам запретили строить разрез рядом с Беловским морем
Школьникам и студентам Новокузнецка отменили проездные и предоставили льготы на проезд
Драгдилерша из Кузбасса сдала своего подельника ради уменьшения срока
Три человека пострадали при столкновении МАЗа и «Волги» в Кузбассе
Для своей любимой кемеровчанин украл в магазине плюшевого мишку
Мемориальную доску актеру Андрею Панину открыли в Кемерове
Отвезли на кладбище и избили: кузбассовца заставили отдать 1,2 миллиона рублей
Кузбассовец обиделся на тестя и сжег его автомобиль
Кемеровские детсады одержали победу на всероссийском конкурсе
Житель Новокузнецка из мести заминировал ТЦ
Житель Кузбасса получил 10 лет тюрьмы за смерть соседа
В Кузбассе хулиганы битой угрожали семье с ребенком
Сегодня в Кузбассе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
В Кузбассе появится новая награда