У кемеровской управляющей компании «Жилищник» сменился директор
Сейчас организацию возглавляет Евгений Берман
В компании "Жилищник" не раскрывают причину смены руководителя Кадр: "Вести-Кузбасс"
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В Кемерове сменилось руководство управляющей компании «Жилищник». Теперь организацию возглавляет Евгений Берман.
Стало известно, что директор «Жилищника», офис которого находится на улице Волгоградской, 45а в областном центре, Сергей Реут уволился. Эту информацию подтвердили в приемной УК.
- Сейчас руководителем является Евгений Берман, - пояснили в организации.
Причину, по которой сменился руководитель, в управляющей компании не называют.
ИСТОЧНИК KP.RU