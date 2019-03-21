У кемеровской управляющей компании «Жилищник» сменился директор

СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-21T06:19:52+03:00

В компании "Жилищник" не раскрывают причину смены руководителя Кадр: "Вести-Кузбасс"

Изменить размер текста: A A

В Кемерове сменилось руководство управляющей компании «Жилищник». Теперь организацию возглавляет Евгений Берман.

Стало известно, что директор «Жилищника», офис которого находится на улице Волгоградской, 45а в областном центре, Сергей Реут уволился. Эту информацию подтвердили в приемной УК.

- Сейчас руководителем является Евгений Берман, - пояснили в организации.

Причину, по которой сменился руководитель, в управляющей компании не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU