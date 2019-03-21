Акушеры-гинекологи со всей Сибири соберутся в Кемерове
21 марта в Кемерове соберутся акушеры-гинекологи со всего Сибирского федерального округа. Им предстоит обсудить итоги работы за прошедший год.
Среди главных вопросов, которые будут подняты на совещании, - типичные проблемы обеспечения эпидемиологической безопасности в субъектах Сибирского федерального округа. Также будут подводиться итоги работы акушерско-гинекологической службы Сибирского федерального округа за прошедший год.
С докладами выступят главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО доктор медицинских наук, профессор Наталья Артымук, а также главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в СФО доктор медицинских наук, профессор Елена Брусина.
ИСТОЧНИК KP.RU