2019-03-21T07:07:42+03:00
Общество

Акушеры-гинекологи со всей Сибири соберутся в Кемерове

Врачи обсудят итоги работы акушерско-гинекологической службы за прошлый год
Екатерина РОМАНОВА
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21 марта в Кемерове соберутся акушеры-гинекологи со всего Сибирского федерального округа. Им предстоит обсудить итоги работы за прошедший год.

Среди главных вопросов, которые будут подняты на совещании, - типичные проблемы обеспечения эпидемиологической безопасности в субъектах Сибирского федерального округа. Также будут подводиться итоги работы акушерско-гинекологической службы Сибирского федерального округа за прошедший год.

С докладами выступят главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО доктор медицинских наук, профессор Наталья Артымук, а также главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в СФО доктор медицинских наук, профессор Елена Брусина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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