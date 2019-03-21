2019-03-21T06:40:44+03:00
Общество

Экс-директор кемеровского «Жилищника» прокомментировал свой уход

Сергей Реут рассказал, почему уволился
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Реут рассказал, почему ушел из "Жилищника" Фото: личная страница Сергея Реута / InstagramСергей Реут рассказал, почему ушел из "Жилищника" Фото: личная страница Сергея Реута / Instagram
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Бывший директор кемеровской управляющей компании «Жилищник» Сергей Реут прокомментировал свой уход.

На своей странице в Instagram Сергей Реут объяснил, почему ушел из «Жилищника».

«С «Жилищником» действительно прекратил рабочие взаимоотношения. Контракт расторгнут по соглашению сторон», - написал Реут.

Он отметил, что подал заявление в суд на телевизионную компанию, которая ранее сообщила об его отстранении от должности.

«Отправил заявление в суд, специалисты разберутся в точностях употребления формулировок», - уточнил экс-директор «Жилищника».

Как писала «Комсомольская правда», сейчас компанию «Жилищник» возглавляет Евгений Берман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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