Экс-директор кемеровского «Жилищника» прокомментировал свой уход

СЕГОДНЯ 06:40 2019-03-21T06:40:44+03:00

Сергей Реут рассказал, почему ушел из "Жилищника" Фото: личная страница Сергея Реута / Instagram

Изменить размер текста: A A

Бывший директор кемеровской управляющей компании «Жилищник» Сергей Реут прокомментировал свой уход.

На своей странице в Instagram Сергей Реут объяснил, почему ушел из «Жилищника».

«С «Жилищником» действительно прекратил рабочие взаимоотношения. Контракт расторгнут по соглашению сторон», - написал Реут.

Он отметил, что подал заявление в суд на телевизионную компанию, которая ранее сообщила об его отстранении от должности.

«Отправил заявление в суд, специалисты разберутся в точностях употребления формулировок», - уточнил экс-директор «Жилищника».

Как писала «Комсомольская правда», сейчас компанию «Жилищник» возглавляет Евгений Берман.

ИСТОЧНИК KP.RU