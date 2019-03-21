Экс-директор кемеровского «Жилищника» прокомментировал свой уход
Бывший директор кемеровской управляющей компании «Жилищник» Сергей Реут прокомментировал свой уход.
На своей странице в Instagram Сергей Реут объяснил, почему ушел из «Жилищника».
«С «Жилищником» действительно прекратил рабочие взаимоотношения. Контракт расторгнут по соглашению сторон», - написал Реут.
Он отметил, что подал заявление в суд на телевизионную компанию, которая ранее сообщила об его отстранении от должности.
«Отправил заявление в суд, специалисты разберутся в точностях употребления формулировок», - уточнил экс-директор «Жилищника».
Как писала «Комсомольская правда», сейчас компанию «Жилищник» возглавляет Евгений Берман.
ИСТОЧНИК KP.RU