У Кузбасса один из худших показателей рождаемости в Сибири

СЕГОДНЯ 06:54 2019-03-21T06:54:58+03:00

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Во всем Сибирской Федеральном округе в 2018 году наблюдался спад рождаемости. Увы, Кузбасс нее стал исключением.

В общей сложности, в округе за 2017 год родилось 146 044 человека, а это на 12 тысяч детишек меньше, чем годом раньше – или меньше на 5,9%. Кузбасс находится на второй с конца строке списка. В 2018 году в Кемеровской области родилось 26 430 человек. В сравнении с 2017 годом количество родившихся уменьшилось на 6,7 процента.

В антилидерах по рождаемости – Алтайский край: здесь показатель снизился на восемь процентов. А вот в Республике Алтай, напротив, число рожденных максимально приближено к предыдущим показателям. Здесь в 2018 году родилось 3333 человека – всего на 2,2% меньше, чем годом раньше. Больше же всего малышей родилось в красноярском крае – 33 338, однако и в этом случае показатель снизился на 6,3% в сравнении с предыдущим годом.

ИСТОЧНИК KP.RU