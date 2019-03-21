В мэрии рассказали, когда взорвут лед на Томи в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:19 2019-03-21T07:57:28+03:00

Специалисты управления ГО и ЧС просят горожан не заходить на территорию, где будут вестись взрывные работы Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В кемеровской мэрии рассказали, когда будут взрывать лед на Томи. Ежегодная превентивная мера нужна, чтобы уберечь опоры Коммунального моста от разрушения во время ледохода.

По данным городского управления по делам ГО и ЧС, ледовзрывные работы на реке Томь в районе Коммунального моста пройдут в пятницу, 22 марта, в 16.00.

- Подобные буровзрывные работы каждый год проводятся специалистами ООО «Кузбасспецвзрыв». Для этого разрабатывается ситуационный план местности в пределах опасной зоны, проведение работ согласовывается с профильными ведомствами, - уточнили в кемеровской мэрии.

Специалисты обращаются к горожанам и рекомендуют не находиться вблизи проведения ледовзрывных работ, не заходить в опасную зону, которая будет оцеплена сотрудниками полиции.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, когда произойдет вскрытие рек в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU