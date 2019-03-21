В мэрии рассказали, когда взорвут лед на Томи в Кемерове
В кемеровской мэрии рассказали, когда будут взрывать лед на Томи. Ежегодная превентивная мера нужна, чтобы уберечь опоры Коммунального моста от разрушения во время ледохода.
По данным городского управления по делам ГО и ЧС, ледовзрывные работы на реке Томь в районе Коммунального моста пройдут в пятницу, 22 марта, в 16.00.
- Подобные буровзрывные работы каждый год проводятся специалистами ООО «Кузбасспецвзрыв». Для этого разрабатывается ситуационный план местности в пределах опасной зоны, проведение работ согласовывается с профильными ведомствами, - уточнили в кемеровской мэрии.
Специалисты обращаются к горожанам и рекомендуют не находиться вблизи проведения ледовзрывных работ, не заходить в опасную зону, которая будет оцеплена сотрудниками полиции.
Ранее «Комсомольская правда» писала о том, когда произойдет вскрытие рек в Кузбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU