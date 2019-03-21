2019-03-21T07:57:28+03:00
Общество

В мэрии рассказали, когда взорвут лед на Томи в Кемерове

Специалисты рекомендуют горожанам не находиться вблизи проведения взрывных работ
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Специалисты управления ГО и ЧС просят горожан не заходить на территорию, где будут вестись взрывные работыСпециалисты управления ГО и ЧС просят горожан не заходить на территорию, где будут вестись взрывные работыФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В кемеровской мэрии рассказали, когда будут взрывать лед на Томи. Ежегодная превентивная мера нужна, чтобы уберечь опоры Коммунального моста от разрушения во время ледохода.

По данным городского управления по делам ГО и ЧС, ледовзрывные работы на реке Томь в районе Коммунального моста пройдут в пятницу, 22 марта, в 16.00.

- Подобные буровзрывные работы каждый год проводятся специалистами ООО «Кузбасспецвзрыв». Для этого разрабатывается ситуационный план местности в пределах опасной зоны, проведение работ согласовывается с профильными ведомствами, - уточнили в кемеровской мэрии.

Специалисты обращаются к горожанам и рекомендуют не находиться вблизи проведения ледовзрывных работ, не заходить в опасную зону, которая будет оцеплена сотрудниками полиции.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, когда произойдет вскрытие рек в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скорая и легковушка столкнулись в Кемерове
У Кузбасса один из худших показателей рождаемости в Сибири
Экс-директор кемеровского «Жилищника» прокомментировал свой уход
Акушеры-гинекологи со всей Сибири соберутся в Кемерове
У кемеровской управляющей компании «Жилищник» сменился директор
Изобразил жертву: в Кемерове мужчина бросился под колеса легковушки
Угольщикам запретили строить разрез рядом с Беловским морем
Школьникам и студентам Новокузнецка отменили проездные и предоставили льготы на проезд
Драгдилерша из Кузбасса сдала своего подельника ради уменьшения срока
Три человека пострадали при столкновении МАЗа и «Волги» в Кузбассе
Для своей любимой кемеровчанин украл в магазине плюшевого мишку
Мемориальную доску актеру Андрею Панину открыли в Кемерове
Отвезли на кладбище и избили: кузбассовца заставили отдать 1,2 миллиона рублей
Кузбассовец обиделся на тестя и сжег его автомобиль
Кемеровские детсады одержали победу на всероссийском конкурсе
Житель Новокузнецка из мести заминировал ТЦ
Житель Кузбасса получил 10 лет тюрьмы за смерть соседа
В Кузбассе хулиганы битой угрожали семье с ребенком
Сегодня в Кузбассе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
В Кузбассе появится новая награда