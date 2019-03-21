Скорая и легковушка столкнулись в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-21T08:56:27+03:00

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В Кировском районе Кемерова столкнулись легковой автомобиль Chery и машина скорой помощи. В результате ДТП никто не пострадал.

Авария произошла на улице Инициативной вечером 20 марта. Как рассказал очевидец, ДТП спровоцировал водитель легковушки.

«Скорая шла на обгон, а водитель легкового автомобиля не убедился в безопасности маневра и начал поворачивать без поворотника», - рассказал кемеровчанин Тимофей.

В кемеровской Госавтоинспекции «Комсомолке» факт аварии подтвердили.

- Факт такой действительно зафиксирован. Водители оформились по 2.6.1 самостоятельно. Пострадавших нет. На данный момент вина не установлена, ведется административное расследование, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU