Скорая и легковушка столкнулись в Кемерове
В Кировском районе Кемерова столкнулись легковой автомобиль Chery и машина скорой помощи. В результате ДТП никто не пострадал.
Авария произошла на улице Инициативной вечером 20 марта. Как рассказал очевидец, ДТП спровоцировал водитель легковушки.
«Скорая шла на обгон, а водитель легкового автомобиля не убедился в безопасности маневра и начал поворачивать без поворотника», - рассказал кемеровчанин Тимофей.
В кемеровской Госавтоинспекции «Комсомолке» факт аварии подтвердили.
- Факт такой действительно зафиксирован. Водители оформились по 2.6.1 самостоятельно. Пострадавших нет. На данный момент вина не установлена, ведется административное расследование, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU