2019-03-21T08:56:27+03:00
Происшествия

Скорая и легковушка столкнулись в Кемерове

ДТП обошлось без пострадавших
Екатерина БОРМОТОВА
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ДТП обошлось без пострадавших Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"ДТП обошлось без пострадавших Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кировском районе Кемерова столкнулись легковой автомобиль Chery и машина скорой помощи. В результате ДТП никто не пострадал.

Авария произошла на улице Инициативной вечером 20 марта. Как рассказал очевидец, ДТП спровоцировал водитель легковушки.

«Скорая шла на обгон, а водитель легкового автомобиля не убедился в безопасности маневра и начал поворачивать без поворотника», - рассказал кемеровчанин Тимофей.

В кемеровской Госавтоинспекции «Комсомолке» факт аварии подтвердили.

- Факт такой действительно зафиксирован. Водители оформились по 2.6.1 самостоятельно. Пострадавших нет. На данный момент вина не установлена, ведется административное расследование, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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