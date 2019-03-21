СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-21T09:41:21+03:00

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Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев получил областную награду. Экс-главу региона поздравили депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области.

В среду, 20 марта, отмечалось 25-летие законодательной власти Кемеровской области. В связи с юбилеем бывшему губернатору был вручен знак СНДКО «25 лет законодательной власти Кемеровской области». Напомним, что сейчас Тулеев является ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

Как рассказали в институте, награду ректор получил за «высокие достижения в труде, значительный вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса».

Знак «25 лет законодательной власти Кемеровской области» Фото: КРИРПО

Отметим также, что Аман Тулеев был первым председателем Законодательного собрания Кемеровской области (в 1994 году), а также председателем Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва. Последнюю должность он занял после ухода с поста губернатора Кузбасса в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU