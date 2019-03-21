«Буханка» опрокинулась после лобового ДТП в Ленинске-Кузнецком
В Ленинске-Кузнецком 21 марта лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2112 и УАЗ. В результате аварии «буханка» опрокинулась на бок.
В Сети появилось видео последствий аварии, которая произошла около 11.00 в районе хлебокомбината. На кадрах видно, что легковой автомобиль сильно повредил переднюю часть, а УАЗ лежит на боку.
"Буханка" и ВАЗ столкнулись лоб в лоб.ДТП произошло в Ленинске-Кузнецком Видео: "АВТО 42 RUS. Взаимопомощь на дорогах КУЗБАССА" / "ВКонтакте"
Как рассказали очевидцы, ВАЗ на большой скорости двигался в сторону площади Победы. В районе хлебокомбината он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «буханкой». От удара легковушка развернулась, а УАЗ опрокинулся. Имеется информация об одном пострадавшем - в данный момент она проверяется.
В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.
Очевидцы говорят, что легковушка неслась по городу на большой скорости Фото: "АВТО 42 RUS. Взаимопомощь на дорогах КУЗБАССА" / "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU