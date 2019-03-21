2019-03-21T10:45:25+03:00
Происшествия

«Буханка» опрокинулась после лобового ДТП в Ленинске-Кузнецком

Очевидцы сообщают об одном пострадавшем [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
После столкновения "буханка" легла на бок Фото: "АВТО 42 RUS. Взаимопомощь на дорогах КУЗБАССА" / "ВКонтакте"После столкновения "буханка" легла на бок Фото: "АВТО 42 RUS. Взаимопомощь на дорогах КУЗБАССА" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Ленинске-Кузнецком 21 марта лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2112 и УАЗ. В результате аварии «буханка» опрокинулась на бок.

В Сети появилось видео последствий аварии, которая произошла около 11.00 в районе хлебокомбината. На кадрах видно, что легковой автомобиль сильно повредил переднюю часть, а УАЗ лежит на боку.

"Буханка" и ВАЗ столкнулись лоб в лоб.ДТП произошло в Ленинске-Кузнецком Видео: "АВТО 42 RUS. Взаимопомощь на дорогах КУЗБАССА" / "ВКонтакте"

Как рассказали очевидцы, ВАЗ на большой скорости двигался в сторону площади Победы. В районе хлебокомбината он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «буханкой». От удара легковушка развернулась, а УАЗ опрокинулся. Имеется информация об одном пострадавшем - в данный момент она проверяется.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.

Очевидцы говорят, что легковушка неслась по городу на большой скорости Фото: "АВТО 42 RUS. Взаимопомощь на дорогах КУЗБАССА" / "ВКонтакте"

Очевидцы говорят, что легковушка неслась по городу на большой скорости Фото: "АВТО 42 RUS. Взаимопомощь на дорогах КУЗБАССА" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео, как иномарка сбила бабушку с ребенком в Кузбассе
Аман Тулеев получил областную награду
Скорая и легковушка столкнулись в Кемерове
В мэрии рассказали, когда взорвут лед на Томи в Кемерове
У Кузбасса один из худших показателей рождаемости в Сибири
Экс-директор кемеровского «Жилищника» прокомментировал свой уход
Акушеры-гинекологи со всей Сибири соберутся в Кемерове
У кемеровской управляющей компании «Жилищник» сменился директор
Изобразил жертву: в Кемерове мужчина бросился под колеса легковушки
Угольщикам запретили строить разрез рядом с Беловским морем
Школьникам и студентам Новокузнецка отменили проездные и предоставили льготы на проезд
Драгдилерша из Кузбасса сдала своего подельника ради уменьшения срока
Три человека пострадали при столкновении МАЗа и «Волги» в Кузбассе
Для своей любимой кемеровчанин украл в магазине плюшевого мишку
Мемориальную доску актеру Андрею Панину открыли в Кемерове
Отвезли на кладбище и избили: кузбассовца заставили отдать 1,2 миллиона рублей
Кузбассовец обиделся на тестя и сжег его автомобиль
Кемеровские детсады одержали победу на всероссийском конкурсе
Житель Новокузнецка из мести заминировал ТЦ
Житель Кузбасса получил 10 лет тюрьмы за смерть соседа
В Кузбассе хулиганы битой угрожали семье с ребенком
Сегодня в Кузбассе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
В Кузбассе появится новая награда