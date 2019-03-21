Появилось видео, как иномарка сбила бабушку с ребенком в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-21T11:19:02+03:00

До наезда на пешеходов иномарка столкнулась с еще одним автомобилем Кадр: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"

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В Анжеро-Судженске иномарка сбила пенсионерку и 6-летнюю девочку. Момент наезда на пешеходов попал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/698422" frameborder="0"></iframe> Момент наезда иномарки на пешеходов в Анжеро-Судженске.Видео: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги) / "ВКонтакте"

Леденящие кровь кадры были опубликованы в социальных сетях. На них видно, что двое людей идут по обочине дороги. Вдруг в объектив камеры врывается белый Nissan AD, который налетает на пешеходов. Ударом людей отбросило на несколько метров. Сама машина после наезда на пешеходов врезалась в сугроб и перевернулась.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», ДТП произошло 19 марта. Перед наездом на пешехода Nissan AD столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. Сбитых пешеходов, 71-летнюю пенсионерку и ее шестилетнюю внучку, госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU