Появилось видео, как иномарка сбила бабушку с ребенком в Кузбассе
В Анжеро-Судженске иномарка сбила пенсионерку и 6-летнюю девочку. Момент наезда на пешеходов попал на видео.
Момент наезда иномарки на пешеходов в Анжеро-Судженске.Видео: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги) / "ВКонтакте"
Леденящие кровь кадры были опубликованы в социальных сетях. На них видно, что двое людей идут по обочине дороги. Вдруг в объектив камеры врывается белый Nissan AD, который налетает на пешеходов. Ударом людей отбросило на несколько метров. Сама машина после наезда на пешеходов врезалась в сугроб и перевернулась.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда», ДТП произошло 19 марта. Перед наездом на пешехода Nissan AD столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. Сбитых пешеходов, 71-летнюю пенсионерку и ее шестилетнюю внучку, госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU