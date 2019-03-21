2019-03-21T11:19:02+03:00
Происшествия

Появилось видео, как иномарка сбила бабушку с ребенком в Кузбассе

ДТП произошло 19 марта [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
До наезда на пешеходов иномарка столкнулась с еще одним автомобилем Кадр: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"До наезда на пешеходов иномарка столкнулась с еще одним автомобилем Кадр: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Анжеро-Судженске иномарка сбила пенсионерку и 6-летнюю девочку. Момент наезда на пешеходов попал на видео.

Момент наезда иномарки на пешеходов в Анжеро-Судженске.Видео: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги) / "ВКонтакте"

Леденящие кровь кадры были опубликованы в социальных сетях. На них видно, что двое людей идут по обочине дороги. Вдруг в объектив камеры врывается белый Nissan AD, который налетает на пешеходов. Ударом людей отбросило на несколько метров. Сама машина после наезда на пешеходов врезалась в сугроб и перевернулась.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», ДТП произошло 19 марта. Перед наездом на пешехода Nissan AD столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. Сбитых пешеходов, 71-летнюю пенсионерку и ее шестилетнюю внучку, госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Буханка» опрокинулась после лобового ДТП в Ленинске-Кузнецком
Аман Тулеев получил областную награду
Скорая и легковушка столкнулись в Кемерове
В мэрии рассказали, когда взорвут лед на Томи в Кемерове
У Кузбасса один из худших показателей рождаемости в Сибири
Экс-директор кемеровского «Жилищника» прокомментировал свой уход
Акушеры-гинекологи со всей Сибири соберутся в Кемерове
У кемеровской управляющей компании «Жилищник» сменился директор
Изобразил жертву: в Кемерове мужчина бросился под колеса легковушки
Угольщикам запретили строить разрез рядом с Беловским морем
Школьникам и студентам Новокузнецка отменили проездные и предоставили льготы на проезд
Драгдилерша из Кузбасса сдала своего подельника ради уменьшения срока
Три человека пострадали при столкновении МАЗа и «Волги» в Кузбассе
Для своей любимой кемеровчанин украл в магазине плюшевого мишку
Мемориальную доску актеру Андрею Панину открыли в Кемерове
Отвезли на кладбище и избили: кузбассовца заставили отдать 1,2 миллиона рублей
Кузбассовец обиделся на тестя и сжег его автомобиль
Кемеровские детсады одержали победу на всероссийском конкурсе
Житель Новокузнецка из мести заминировал ТЦ
Житель Кузбасса получил 10 лет тюрьмы за смерть соседа
В Кузбассе хулиганы битой угрожали семье с ребенком
Сегодня в Кузбассе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
В Кузбассе появится новая награда