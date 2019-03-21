Кузбасс выделит на муниципальные дороги более миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-21T13:43:05+03:00

В августе 2019 года власти планируют достроить первый в Кузбассе автобан - на эти цели пойдут 3 миллиарда рублей

Об этом сообщили в областной администрации

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В 2019 году Кемеровская область выделит более 1 миллиарда рублей на ремонт муниципальных дорог. Субсидии получат 39 муниципалитетов.

Как сообщили в областной администрации, в рамках программы «Безопасные и качественные дороги, в этом году будет отремонтировано более 90 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Из них более 65 километров приходятся на Кемеровскую и Новокузнецкую агломерации.

Кроме того, по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» в августе 2019 года планируется завершить строительство автобана Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. На эти цели предусмотрено более 3 миллиардов рублей из консолидированного бюджета Кемеровской области.

Также в этому году 39 муниципальных образований получат субсидии из областного бюджета на ремонт дорог местного значения на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU