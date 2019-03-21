Кузбасс выделит на муниципальные дороги более миллиарда рублей
В 2019 году Кемеровская область выделит более 1 миллиарда рублей на ремонт муниципальных дорог. Субсидии получат 39 муниципалитетов.
Как сообщили в областной администрации, в рамках программы «Безопасные и качественные дороги, в этом году будет отремонтировано более 90 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Из них более 65 километров приходятся на Кемеровскую и Новокузнецкую агломерации.
Кроме того, по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» в августе 2019 года планируется завершить строительство автобана Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. На эти цели предусмотрено более 3 миллиардов рублей из консолидированного бюджета Кемеровской области.
Также в этому году 39 муниципальных образований получат субсидии из областного бюджета на ремонт дорог местного значения на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU