2019-03-21T13:43:05+03:00
Общество

Кузбасс выделит на муниципальные дороги более миллиарда рублей

Об этом сообщили в областной администрации
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В августе 2019 года власти планируют достроить первый в Кузбассе автобан - на эти цели пойдут 3 миллиарда рублейВ августе 2019 года власти планируют достроить первый в Кузбассе автобан - на эти цели пойдут 3 миллиарда рублей
Изменить размер текста:

В 2019 году Кемеровская область выделит более 1 миллиарда рублей на ремонт муниципальных дорог. Субсидии получат 39 муниципалитетов.

Как сообщили в областной администрации, в рамках программы «Безопасные и качественные дороги, в этом году будет отремонтировано более 90 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Из них более 65 километров приходятся на Кемеровскую и Новокузнецкую агломерации.

Кроме того, по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» в августе 2019 года планируется завершить строительство автобана Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. На эти цели предусмотрено более 3 миллиардов рублей из консолидированного бюджета Кемеровской области.

Также в этому году 39 муниципальных образований получат субсидии из областного бюджета на ремонт дорог местного значения на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой кемеровчанин пострадал в аварии с такси
Названы сроки возобновления строительных работ в новокузнецкой школе №81
Россельхозбанк в Кузбассе поддерживает развитие малого бизнеса в регионе
Появилось видео, как иномарка сбила бабушку с ребенком в Кузбассе
«Буханка» опрокинулась после лобового ДТП в Ленинске-Кузнецком
Аман Тулеев получил областную награду
Скорая и легковушка столкнулись в Кемерове
В мэрии рассказали, когда взорвут лед на Томи в Кемерове
У Кузбасса один из худших показателей рождаемости в Сибири
Экс-директор кемеровского «Жилищника» прокомментировал свой уход
Акушеры-гинекологи со всей Сибири соберутся в Кемерове
У кемеровской управляющей компании «Жилищник» сменился директор
Изобразил жертву: в Кемерове мужчина бросился под колеса легковушки
Угольщикам запретили строить разрез рядом с Беловским морем
Школьникам и студентам Новокузнецка отменили проездные и предоставили льготы на проезд
Драгдилерша из Кузбасса сдала своего подельника ради уменьшения срока
Три человека пострадали при столкновении МАЗа и «Волги» в Кузбассе
Для своей любимой кемеровчанин украл в магазине плюшевого мишку
Мемориальную доску актеру Андрею Панину открыли в Кемерове
Отвезли на кладбище и избили: кузбассовца заставили отдать 1,2 миллиона рублей
Кузбассовец обиделся на тестя и сжег его автомобиль
Кемеровские детсады одержали победу на всероссийском конкурсе
Житель Новокузнецка из мести заминировал ТЦ
Житель Кузбасса получил 10 лет тюрьмы за смерть соседа
В Кузбассе хулиганы битой угрожали семье с ребенком
Сегодня в Кузбассе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
В Кузбассе появится новая награда