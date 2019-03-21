2019-03-21T12:52:01+03:00
Общество

Названы сроки возобновления строительных работ в новокузнецкой школе №81

Достраивать школу будет новый подрядчик
Екатерина РОМАНОВА
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Названы сроки возобновления строительных работ в новокузнецкой школе №81.Названы сроки возобновления строительных работ в новокузнецкой школе №81.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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1 марта 2019 года изменилась структура работы департамента строительства, в нем появился техотдел, специалисты которого курируют строительство того или иного объекта. Одним и таких объектов, требующих пристального внимания, стала школа №81 города Новокузнецка.

Школа №81, завершения строительства которой уже несколько лет ждут новокузнечане, должна была распахнуть свои двери для учеников в начале третьей четверти. Однако все сроки прошли, а работы в школе все еще не завершены. Как сообщил Глеб Орлов, замгубернатора по строительству, подрядчик не выполнил свои обязательства и договор с ним был расторгнут. Теперь качество и своевременность выполнения работ будут контролировать специалисты техотдела департамента строительства.

Уже в понедельник новый подрядчик зайдет на объект и завершит работы по строительству школы. К слову, все оборудование для учебных классов уже давно закуплено и ждет своего часа. Как только будет достроено задние и завершена отделка, новенькие парты, техника и инвентарь будут установлены в классах и залах школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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