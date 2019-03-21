Молодой кемеровчанин пострадал в аварии с такси

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-21T14:03:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове днем 21 марта столкнулись автомобиль Toyota Opa и такси Lada Granta 219010. В результате водитель иномарки был доставлен в больницу.

Авария произошла около 13.40 на пересечении проспекта Ленина и Пионерского бульвара.

- Водитель автомобиля Toyota Opa двигался по Ленина со стороны улицы 9 Января в сторону Пионерского бульвара. При повороте на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся во встречном направлении, - Lada Granta 219010. 23-летний водитель иномарки госпитализирован, диагноз уточняется, - рассказали в кемеровской ГИБДД.

В ведомстве напомнили водителям, что нужно быть внимательными при совершении маневров и предоставлять преимущество в движении тому, кому оно по правилам предписано.

ИСТОЧНИК KP.RU