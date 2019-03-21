В МЧС заявили о невиновности арестованных по делу «Зимней вишни» пожарных

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-21T15:29:54+03:00

Пожар в "Зимней вишне" унес жизни 60 человек, большинство из которых - дети Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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В МЧС России заявили о невиновности двух пожарных, которые проходят обвиняемыми по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». По данным ведомства, сотрудники МЧС действовали согласно ситуации, в которую попали.

Сотрудники кемеровского МЧС Сергей Генин и Андрей Бурсин, которые находятся под арестом, действовали правильно – об этом сообщил замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС РФ Сергей Сивенков. Данное заявление он сделал на пресс-конференции по паводкам и пожарам.

Пожарного Сергея Генина арестовали в апреле прошлого года. Его обвинили в халатностиФото: Кирилл ЧАЩИН

Фото: Кирилл ЧАЩИН

«За этот год сделан анализ ситуации по действиям наших сотрудников при пожаре в «Зимней вишне». В той ситуации, в которой они оказались, пожарные действовали соответственно ситуации», - цитируют Сивенкова РИА Новости.

Напомним, пожарный Сергей Генин находится под арестом с апреля прошлого года. Генина обвинили в халатности при тушении кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». В июне обвинение было предъявлено Андрею Бурсину, который был руководителем тушения пожара 25 марта.

В июне прошлого года за решеткой оказался Андрей Бурсин, который был руководителем тушения пожара 25 мартаФото: Кирилл ЧАЩИН

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья. На тот момент в здании, законность перестройки которого стоит одним из вопросов расследования, находились более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого в данный момент продлено до 25 марта. В рамках расследования арестованы 14 человек, еще один задержан заочно, так как проживает за пределами России. Его объявили в международный розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU