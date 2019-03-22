Прокуратура назвала крупнейшего должника по зарплатам в Кузбассе
Предприятия Кемеровской области должны своим работникам более 97 миллионов рублей. Такие данные приводит Кемеровостат по состоянию на 1 марта.
По данным статистического ведомства, задолженность имеется в девяти организациях. Самым крупным должником оказался Юргинский машзавод. Предприятие задолжало 60 миллионов 23 тысячи рублей перед 2341 работником.
- В связи с этим Юргинский межрайонный прокурор 1 марта внес генеральному директору общества представление и потребовал устранить нарушения закона. Представление находится на рассмотрении, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.
В ведомстве отметили, что в истекшем периоде 2019 года предприятие погасило долг перед своими сотрудниками на 119,5 миллиона рублей. Всего же за два месяца в результате принятых прокуратурой мер была погашена задолженность по зарплате на 168 миллионов 321 тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU