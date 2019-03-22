Прокуратура назвала крупнейшего должника по зарплатам в Кузбассе

СЕГОДНЯ 03:24 2019-03-22T03:24:06+03:00

Предприятие остается должно своим сотрудникам более 60 миллионов рублей

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Предприятия Кемеровской области должны своим работникам более 97 миллионов рублей. Такие данные приводит Кемеровостат по состоянию на 1 марта.

По данным статистического ведомства, задолженность имеется в девяти организациях. Самым крупным должником оказался Юргинский машзавод. Предприятие задолжало 60 миллионов 23 тысячи рублей перед 2341 работником.

- В связи с этим Юргинский межрайонный прокурор 1 марта внес генеральному директору общества представление и потребовал устранить нарушения закона. Представление находится на рассмотрении, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в истекшем периоде 2019 года предприятие погасило долг перед своими сотрудниками на 119,5 миллиона рублей. Всего же за два месяца в результате принятых прокуратурой мер была погашена задолженность по зарплате на 168 миллионов 321 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU