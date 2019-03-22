На кузбасской трассе перевернулся ВАЗ

СЕГОДНЯ 04:21 2019-03-22T04:21:42+03:00

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В Кузбассе на трассе перевернулся автомобиль ВАЗ. Очевидцы аварии сообщили, что водитель легковушки уснул за рулем.

ДТП произошло вблизи села Чусовитино в Ленинск-Кузнецком районе. Фотографии последствий аварии были опубликованы в социальных сетях. На кадрах видно, что ВАЗ лежит на крыше вблизи проезжей части.

Как рассказали очевидцы аварии, водитель легковушки уснул за рулем. Характер полученных им травм уточняется. Был ли еще кто-то в автомобиле, на данный момент неизвестно.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU