В Прокопьевске продавали суши с кишечной палочкой

СЕГОДНЯ 05:00 2019-03-22T05:54:57+03:00

Доставку закрыли на два месяца

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В Прокопьевске временно закрыли доставку суши из-за кишечной палочки. Также на предприятии общественного питания нашли много других нарушений.

Внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя провели сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. В ходе осмотра помещений, где изготавливались суши, было выявлено множество нарушений. В частности, в холодильнике хранилась нарезка со следами порчи, продукты мылись в емкостях, предназначенных для мытья инвентаря, обнаружены бактерии.

- В отобранных пробах ролл «Дракон», ролл «Филадельфия с огурцом», ролл «Мореман», ролл «Аляска», ролл «Бостон», ролл «Нагаи» обнаружены бактерии группы кишечных палочек, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

В отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении. Суд признал его виновным и вынес постановление о временном закрытии организации «Суши Маркет», расположенной на улице Ноградской, 22а. Запрет будет действовать 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU