Пенсионер зарубил соседа по даче под Кемеровом

СЕГОДНЯ 05:44 2019-03-22T06:45:43+03:00

Двое мужчин поссорились во время застолья на даче, один взялся за топор Фото: Рустем АХУНОВ

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В Кемеровском районе местный житель зарубил своего соседа по даче. Мужчина заявил, что защищался, но следователи опровергли его версию.

Смертельный инцидент произошел в июле прошлого года. На приусадебном участке местные жители обнаружили тело 63-летнего мужчины. Вскоре выяснилось, что к его смерти причастен 71-летний сосед, с которым погибший накануне распивал спиртное. В ходе застолья мужчины поссорились - старший схватился за топор и несколько раз ударил им знакомого по голове.

Обвиняемый пытался доказать, что сосед напал на него первым, а он лишь защищался, но следствие опровергло эту версию. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU