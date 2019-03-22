2019-03-22T06:15:28+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ принял участие в конференции по повышению финансовой грамотности населения

Мероприятие было организовано администрацией Кемеровской области
Яков КРЫМСКИЙ
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Сотрудники Банка УРАЛСИБ приняли участие в работе сразу нескольких секций конференции. Фото: Банк УРАЛСИБСотрудники Банка УРАЛСИБ приняли участие в работе сразу нескольких секций конференции. Фото: Банк УРАЛСИБ
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19–20 марта 2019 года в Кемерове состоялась конференция «Создание системы по повышению финансовой грамотности и снижению уровня закредитованности населения Кемеровской области».

Сотрудники Банка УРАЛСИБ приняли участие в работе сразу нескольких секций конференции.

Игорь Морозов, территориальный директор Кемеровской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ, стал экспертом круглого стола «Роль банков и МФО в повышении финансовой грамотности населения».

Директор по продажам малому бизнесу Банка УРАЛСИБ Наталья Понамарева выступила с презентацией на тему повышения финансовой грамотности предпринимателей. Эксперт рассказала о проекте Банка - Университете бизнеса УРАЛСИБ, в рамках которого предприниматели могут бесплатно получить знания из различных областей бизнеса.

Директор по работе с ключевыми партнерами Банка УРАЛСИБ в Кемерове Татьяна Солдатова поделилась с гостями конференции опытом по развитию финансовой культуры среди людей старшего поколения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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