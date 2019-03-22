2019-03-22T06:27:55+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2018 год по МСФО

Банк продемонстрировал устойчивую положительную динамику кредитного портфеля
Яков КРЫМСКИЙ
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АО «Россельхозбанк» опубликовало консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год.

В 2018 году Россельхозбанк продемонстрировал устойчивую положительную динамику кредитного портфеля с сохранением высоких рыночных долей в кредитовании агропромышленного комплекса, уделив особое внимание повышению качества портфеля. Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 2018 год увеличился на 16,3 процента (+321,3 миллиарда рублей) и составил 2,290 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2017 года на 15,6 процента (+250,5 миллиарда рублей) и составил 1,856 триллиона рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась с начала 2018 года на 19,5 процента (+70,8 миллиарда рублей) до 434,2 миллиарда рублей.

Чистая прибыль группы по итогам 2018 года составила 1,5 миллиарда рублей по сравнению с чистым убытком в размере 19,5 миллиарда рублей за 2017 год. Положительный финансовый результат обусловлен последовательным повышением качества кредитного портфеля, а также ростом операционного дохода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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