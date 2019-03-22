2019-03-22T06:51:45+03:00
Общество

Суд наказал чиновников за срубленную у кузбассовца ель

Но истец недоволен решением
Екатерина БОРМОТОВА
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После новогодних праздников чиновники привезли ель и бросили ее там, где срубилиПосле новогодних праздников чиновники привезли ель и бросили ее там, где срубили
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Топкинский городской суд частично удовлетворил иск местного жителя, у которого чиновники срубили ель. Однако мужчина недоволен решением суда.

Напомним, в декабре прошлого года житель Топок подал иск на администрацию Топкинского городского поселения. Мужчина пожаловался на то, что чиновники без спроса срубили на его участке полувековую ель, чтобы поставить ее на главной площади. Истец потребовал с ответчика компенсацию в 350 тысяч рублей.

Рассмотрение дела шло три месяца. За это время чиновники даже успели вернуть ель горожанину - дерево привезли и бросили на приусадебном участке мужчины.

В четверг, 21 марта, прошло заседание, где был рассмотрен иск горожанина.

- Иск удовлетворен частично. С учетом экспертизы и всех исследованных доказательств в пользу истца с администрации Топкинского городского поселения взыскали 26 650 рублей, - рассказали «Комсомолке» в Топкинском городском суде.

Горожанин остался недоволен решением и намерен его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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