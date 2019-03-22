Среди жителей Новокузнецка разыграют автомобиль

СЕГОДНЯ 06:35 2019-03-22T06:35:32+03:00

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11 марта в ТРЦ «Планета» стартует грандиозная акция «Примерь на себя новое авто!», победитель которой станет счастливым обладателем автомобиля RENAULT LOGAN STEPWAY! Кроме того, будут разыграны 15 ценных призов.

ТРЦ «Планета» приглашает жителей и гостей Новокузнецка принять участие в акции и получить шанс выиграть суперприз – автомобиль RENAULT LOGAN STEPWAY! Для этого с 11 марта по 19 апреля необходимо совершить покупки в одном из магазинов торговой галереи ТРЦ «Планета» общей суммой не менее 2 000 рублей в одном чеке, или в гипермаркете «АШАН» на сумму не менее 3 000 рублей. Чек необходимо обменять на купон акции на стойке информации «Планеты». Повысить шансы на победу можно, расплачиваясь за покупки при помощи карты PLANETACARD – за каждый чек, оплаченный таким образом, участник получает сразу 2 купона.

В финальный день акции, 20 апреля, с 10:00 до 15:30 нужно опустить отрывную часть купона в купоноприемник в центральном атриуме ТРЦ «Планета» и принять участие в розыгрыше призов с 16:00 до 19:00 на главной сцене праздника. Главное – не забыть паспорт и дождаться результатов розыгрыша, чтобы забрать свой приз.

Подробные правила акции доступны на сайте https://planeta-mall.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU