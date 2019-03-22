Житель Кузбасса заплатил полмиллиона за осужденную жену
Кузбассовец погасил долг в 475 тысяч рублей за свою осужденную жену. Женщина находится в колонии за взятку.
Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, кемеровчанка, занимая государственную должность, взяла деньги в обмен на включение водного объекта в перечень рыбоводных участков на территории Кузбасса. Суд приговорил взяточницу к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Осужденная добровольно выплатила 325 тысяч рублей.
- В настоящее время женщина отбывает наказание в исправительной колонии общего режима. Факт отсутствия у осужденного денежных средств не может быть причиной для неуплаты штрафа в установленный законом срок, - отметили приставы.
Чтобы избежать взыскания исполнительского сбора в размере семи процентов, муж осужденной оплатил остаток долга - 475 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU