2019-03-22T07:25:02+03:00
Общество

Житель Кузбасса заплатил полмиллиона за осужденную жену

Женщина не смогла полностью погасить судебный штраф
Кирилл ЧАЩИН
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Мужчина выплатил за жену долг по штрафу. Фото: УФССП по Кемеровской областиМужчина выплатил за жену долг по штрафу. Фото: УФССП по Кемеровской области
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Кузбассовец погасил долг в 475 тысяч рублей за свою осужденную жену. Женщина находится в колонии за взятку.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, кемеровчанка, занимая государственную должность, взяла деньги в обмен на включение водного объекта в перечень рыбоводных участков на территории Кузбасса. Суд приговорил взяточницу к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Осужденная добровольно выплатила 325 тысяч рублей.

- В настоящее время женщина отбывает наказание в исправительной колонии общего режима. Факт отсутствия у осужденного денежных средств не может быть причиной для неуплаты штрафа в установленный законом срок, - отметили приставы.

Чтобы избежать взыскания исполнительского сбора в размере семи процентов, муж осужденной оплатил остаток долга - 475 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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