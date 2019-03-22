2019-03-22T08:06:47+03:00
Общество

Стало известно, как попасть на встречу с Дмитрием Маликовым в Кузбассе

Певец посетит четыре города в регионе
Кирилл ЧАЩИН
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За встречу с певцом нужно выполнить творческое задание. Фото: личная страница Дмитрий Маликова в "ВКонтакте"За встречу с певцом нужно выполнить творческое задание. Фото: личная страница Дмитрий Маликова в "ВКонтакте"
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Организаторы акции «Уроки музыки» рассказали, как попасть на встречу с известным певцом и композитором Дмитрием Маликовым в Кузбассе. Артист приедет в Кемерово, Белово, Киселевск и Новокузнецк.

Напомним, что с 3 по 5 апреля в четырех городах Кузбасса пройдет акция «Уроки музыки», в рамках которой Дмитрий Маликов проведет мастер-классы для детей. Также он пообщается со всеми присутствующими, ответит на интересующие вопросы.

Организаторы акции объявили конкурс для тех, кто хочет попасть на встречу с известным певцом и композитором. Участники должны выполнить одно из заданий: написать эссе на тему «Музыка в моей жизни», нарисовать картину к песне Дмитрия Маликова, сочинить стихотворение о творческом пути и лучших произведениях народного артиста.

Жюри отберет по пять победителей в каждой номинации. Они смогут встретиться с певцом и получить диски с его автографом.

Творческие работы можно присылать на почту Info@popechitely42.ru до 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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