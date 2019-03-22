Илья Середюк раскритиковал состояние магазинов после зимы
Мэр Кемерова Илья Середюк раскритиковал состояние магазинов и офисов после зимы. Глава города порекомендовал предпринимателям провести ремонт.
На своей странице в соцсети Илья Середюк написал, что проверил состояние крыльцов и фасадов магазинов и офисов. По словам мэра, многие из них требуют ремонта.
«Грязные и разбитые окна, отколовшаяся плитка, драные коврики у входов, облупившаяся краска, рассыпающиеся ступени, проржавевшие до дыр урны. Считаю, что уже сейчас владельцы предприятий должны запланировать работы по благоустройству, закупить необходимые материалы и с наступлением тепла привести торговые точки в порядок, – написал Илья Середюк.
Илья Середюк осматривает крыльцо. Скриншот: "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU