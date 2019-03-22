2019-03-22T09:12:17+03:00
Общество

Илья Середюк раскритиковал состояние магазинов после зимы

Мэр увидел грязь и ржавые урны
Кирилл ЧАЩИН
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Мэр проверил состояние магазинов. Фото: личная страница Ильи Середюка в "ВКонтакте".Мэр проверил состояние магазинов. Фото: личная страница Ильи Середюка в "ВКонтакте".
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Мэр Кемерова Илья Середюк раскритиковал состояние магазинов и офисов после зимы. Глава города порекомендовал предпринимателям провести ремонт.

На своей странице в соцсети Илья Середюк написал, что проверил состояние крыльцов и фасадов магазинов и офисов. По словам мэра, многие из них требуют ремонта.

«Грязные и разбитые окна, отколовшаяся плитка, драные коврики у входов, облупившаяся краска, рассыпающиеся ступени, проржавевшие до дыр урны. Считаю, что уже сейчас владельцы предприятий должны запланировать работы по благоустройству, закупить необходимые материалы и с наступлением тепла привести торговые точки в порядок, – написал Илья Середюк.

Илья Середюк осматривает крыльцо. Скриншот: "ВКонтакте"

Илья Середюк осматривает крыльцо. Скриншот: "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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