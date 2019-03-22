2019-03-22T10:47:06+03:00
Общество

Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в кемеровском ТЦ

Лидер группы «Аквариум» исполнил несколько известных песен
Екатерина РОМАНОВА
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Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в кемеровском ТЦ. Фото: Instagram, prizoff.andreyБорис Гребенщиков дал бесплатный концерт в кемеровском ТЦ. Фото: Instagram, prizoff.andrey
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Борис Гребенщиков, приехавший в Кемерово в рамках гастрольного тура, дал небольшой бесплатный концерт в кемеровском ТЦ «Променад-3». Видео импровизированного выступления очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в кемеровском ТЦ.Видео: Instagram, svetlana.drozd19

Зрители стали собираться сразу же, как только музыканты начали расставлять аппаратуру. А к тому времени, когда были взяты первые аккорды, на площадке неподалеку от музыкантов было уже не протолкнуться. Гребенщиков исполнил знаменитую песню «Стаканы» («Ну-ка, мечи стаканы на стол!») и «Человека из Кемерова», известную всем жителям областного центра и области. Зрители импровизированного концерта тепло встретили музыканта, а позже, выкладывая в сетях посты с фотографиями и видео, отметили, что это - эпохальное событие.

«Это круто! Мне повезло это услышать вживую! - прокомментировал свой пост один из зрителей, prizoff.andrey. - Спасибо за позитив и хорошее пятничное настроение Борису и организаторам мероприятия!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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