Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в кемеровском ТЦ
Борис Гребенщиков, приехавший в Кемерово в рамках гастрольного тура, дал небольшой бесплатный концерт в кемеровском ТЦ «Променад-3». Видео импровизированного выступления очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в кемеровском ТЦ.Видео: Instagram, svetlana.drozd19
Зрители стали собираться сразу же, как только музыканты начали расставлять аппаратуру. А к тому времени, когда были взяты первые аккорды, на площадке неподалеку от музыкантов было уже не протолкнуться. Гребенщиков исполнил знаменитую песню «Стаканы» («Ну-ка, мечи стаканы на стол!») и «Человека из Кемерова», известную всем жителям областного центра и области. Зрители импровизированного концерта тепло встретили музыканта, а позже, выкладывая в сетях посты с фотографиями и видео, отметили, что это - эпохальное событие.
«Это круто! Мне повезло это услышать вживую! - прокомментировал свой пост один из зрителей, prizoff.andrey. - Спасибо за позитив и хорошее пятничное настроение Борису и организаторам мероприятия!»
ИСТОЧНИК KP.RU