Ограбил на кладбище: житель Белова обновил гардероб за счет бывшего одноклассника

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-22T11:44:13+03:00

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Встреча двух одноклассников завершилась печально для обоих. Один после дружеского общения может угодить за решетку, другой чуть не лишился одежды. Следующая встреча одноклассников вряд ли состоится.

26-летний житель Белова был очень рад встретить своего бывшего одноклассника. Хотя тот не так давно освободился из мест лишения свободы, это не омрачило радости встречи. Мужчины решили немного прогуляться. Разговаривая о жизни, они пришли на кладбище, и тут ранее судимый одноклассник неожиданно потребовал, чтобы приятель снял куртку, шапку и спортивные штаны. Опасаясь, что рецидивист побьет его, мужчина отдал одежду. Одноклассник переоделся, а свои старые вещи вручил теперь уже бывшему приятелю. Злоумышленник убежал, а потерпевший обратился в полицию.

Позже, когда рецидивиста задержали, он заявил, что просто хотел обновить гардероб. Страсть к обновкам довела мужчину до того, что сейчас он находится под стражей. Похищенную одежду изъяли и вернули владельцу, а сам грабитель может лишиться свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU