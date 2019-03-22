Ограбил на кладбище: житель Белова обновил гардероб за счет бывшего одноклассника
Встреча двух одноклассников завершилась печально для обоих. Один после дружеского общения может угодить за решетку, другой чуть не лишился одежды. Следующая встреча одноклассников вряд ли состоится.
26-летний житель Белова был очень рад встретить своего бывшего одноклассника. Хотя тот не так давно освободился из мест лишения свободы, это не омрачило радости встречи. Мужчины решили немного прогуляться. Разговаривая о жизни, они пришли на кладбище, и тут ранее судимый одноклассник неожиданно потребовал, чтобы приятель снял куртку, шапку и спортивные штаны. Опасаясь, что рецидивист побьет его, мужчина отдал одежду. Одноклассник переоделся, а свои старые вещи вручил теперь уже бывшему приятелю. Злоумышленник убежал, а потерпевший обратился в полицию.
Позже, когда рецидивиста задержали, он заявил, что просто хотел обновить гардероб. Страсть к обновкам довела мужчину до того, что сейчас он находится под стражей. Похищенную одежду изъяли и вернули владельцу, а сам грабитель может лишиться свободы на срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU