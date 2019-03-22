В Кемерове горела квартира

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-22T12:10:46+03:00

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Чрезвычайное происшествие случилось в Кемерове. здесь на проспекте Октябрьском в одной из квартир случился пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, огонь в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Октябрьском, 61, случился около трех часов дня. в 15:06 пожар был полностью ликвидирован. При пожаре пострадали вещи, предметы мебели в одной из комнат, а также компьютер. Точная причина чрезвычайного происшествия в настоящее время устанавливается специалистами. Также им предстоит определить площадь пожара и его последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU