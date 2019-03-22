Первый кузбасский карьерный самосвал Liebherr начал работать на разрезе «Первомайский»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-22T13:22:31+03:00

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Первый самосвал Liebherr, собранный в Кузбассе из комплектующих частей, вышел на работу на разрезе «Первомайский.

- Сегодня запущена первая машина Liebherr, которая за всю историю компании собрана за пределами ее предприятий, собрана в Кузбассе, - отметил Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, во время торжественного запуска карьерного самосвала. - В дальнейшем планируется изготовление серии таких самосвалов для предприятий нашего региона и других субъектов страны.

Кроме того, самосвалы кузбасской сборки в будущем могут поставляться и в другие страны, например в Монголию и Казахстан.

Грузоподъемность автосамосвала ультракласса Liebherr Т264 составляет 220 тонн, и он предназначен для перевозки горной массы в больших объемах. В Россию прибыл в виде комплектующих, из которых впоследствии и был собран. В планах компании наладить изготовление запчастей для своих заводов на базе кузбасских предприятий. Так, сама грузовая платформа Т264 - результат совместного проекта «Кемеровохиммаша» - филиала АО «Алтайвагон» и компании Liebherr, а металл, который производится на ЗСМК, может в будущем использоваться для производства кузовов.

- Войти в производственную цепочку Liebherr - это большая честь для машиностроения Кузбасса. Эта компания предъявляет высокие требования и стандарты к производству, - сказал губернатор.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, к работе на новом самосвале на разрезе «Первомайский» приступил экипаж под руководством Евгения Сургутова.

ИСТОЧНИК KP.RU