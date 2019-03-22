Всмятку: иномарка протаранила рейсовый автобус на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-22T13:58:42+03:00

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В пятницу, 22 марта, днем в Кузбассе столкнулись рейсовый автобус и иномарка. Водитель автомобиля Toyota доставлен в больницу с травмами. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="540" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/698713" frameborder="0"></iframe> Иномарка протаранила рейсовый автобус на кузбасской трассе.Видео: vk.com, "Регион 42", Олег Храмков

Авария, после которой Toyota Camry превратилась в груду металла, произошла около 13.00 в Крапивинском районе, на 191-м километре трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга.

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным рейсовым автобусом № 117, - рассказали о подробностях аварии в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - В момент аварии в автобусе находились 11 пассажиров. Ни они, ни водитель автобуса, ни кондуктор за медицинской помощью не обращались.

Водитель искореженной иномарки получил серьезные травмы и был доставлен врачами скорой помощи в больницу. Пассажиров отправили до пункта назначения другим автобусом. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU