Всмятку: иномарка протаранила рейсовый автобус на кузбасской трассе
В пятницу, 22 марта, днем в Кузбассе столкнулись рейсовый автобус и иномарка. Водитель автомобиля Toyota доставлен в больницу с травмами. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.
Иномарка протаранила рейсовый автобус на кузбасской трассе.Видео: vk.com, "Регион 42", Олег Храмков
Авария, после которой Toyota Camry превратилась в груду металла, произошла около 13.00 в Крапивинском районе, на 191-м километре трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга.
- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным рейсовым автобусом № 117, - рассказали о подробностях аварии в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - В момент аварии в автобусе находились 11 пассажиров. Ни они, ни водитель автобуса, ни кондуктор за медицинской помощью не обращались.
Водитель искореженной иномарки получил серьезные травмы и был доставлен врачами скорой помощи в больницу. Пассажиров отправили до пункта назначения другим автобусом. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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