28 краж за полгода: жительница Юрги обворовывала городские магазины

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-22T16:12:35+03:00

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23-летняя жительница Юрги может лишиться свободы на срок до шести лет. Женщина с завидной регулярностью воровала в магазинах и квартирах родственников и знакомых. За полгода она совершила 28 краж.

Молодая жительница Юрги может надолго лишиться свободы из-за своей страсти к воровству. Всего за шесть месяцев - с марта по август 2018 года - женщина умудрилась совершить 6 крупных краж и 22 мелких хищения. Объектами ее внимания становились супермаркеты: оттуда злоумышленница выносила продукты и различные товары, не заплатив за них. Не гнушалась женщина и квартирными кражами: из жилищ своих родственников и знакомых она похищала бытовую технику, электроинструменты, мобильную технику и другое имущество. Потом она все это продавала.

В общей сложности сумма ущерба по всем эпизодам превысила 70 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, уголовное дело в отношении ловкой жительницы Юрги направлено в суд. Она может лишиться свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU