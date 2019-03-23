2019-03-23T05:54:55+03:00
Происшествия

Из-за пьяного водителя на кузбасской трассе в ДТП погибла женщина

Водитель на 2,5 года лишен свободы
Екатерина РОМАНОВА
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Водитель автомобиля УАЗ сел за руль пьяным и устроил ДТП. Ближайшее время он проведет в колонии-поселении: в аварии погибла пассажирка иномарки, в которую врезался его УАЗ.

В октябре 2018 года житель Ижморского района выпил, а потом сел за руль своего автомобиля УАЗ. Он ехал, нарушая правила дорожного движения и, в конце концов, не справился с управлением. Неподалеку от села Красный Яр автомобиль УАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Focus. Женщина, находившаяся на пассажирском сидении иномарки, получила смертельные травмы.

В отношении автомобилиста было заведено уголовное дело, и после завершения расследования суд вынес обвинительный приговор. За гибель женщины и вождение в нетрезвом виде мужчине назначено наказание: два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права управлять транспортными средствами на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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