В Кемерове началась панихида по погибшим в «Зимней вишне»: прямая трансляция

СЕГОДНЯ 06:05 2019-03-23T06:05:22+03:00

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В Знаменском кафедральном соборе в Кемерове началась панихида по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Панихида проходит немного раньше годовщины страшного пожара, который произошел 25 марта 2018 года, так как сейчас идет Великий пост, и в это время заупокойные поминовения проводятся только по субботам. Сегодня панихиды по погибшим в «Зимней вишне» проходят во всех кузбасских храмах. "Комсомольская правда" ведет прямую трансляцию из Знаменского собора.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании, законность перестройки которого стоит одним из вопросов расследования, находились более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого в данный момент продлено до 25 марта. В рамках расследования арестованы 14 человек, еще один задержан заочно, так как проживает за пределами России. Его объявили в международный розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU