2019-03-23T08:22:02+03:00
Общество

17-летнюю девушку в спортивном платье и кроссовках разыскивают в Новокузнецке

Девушка пропала 19 марта
Екатерина РОМАНОВА
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17-летнюю девушку в спортивном платье и кроссовках разыскивают в Новокузнецке. Фото: ПСО "Лиза Алерт"17-летнюю девушку в спортивном платье и кроссовках разыскивают в Новокузнецке. Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 17-летнюю Анастасию Музолевскую, пропавшую 19 марта.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Анастасия Музолевская ушла из дома 19 марта около 19:00. С тех пор девушка не выходила на связь, а об ее судьбе и местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 170 см, нормального телосложения, глаза голубы, волосы каштановые.

В день исчезновения была одета в темно-серый пуховик, черные лосины, спортивное платье, черные кроссовки с белой подошвой.

Если вам известно местонахождение Анастасии Музолевской, сообщите об этом сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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