2019-03-23T09:38:23+03:00
Происшествия

Ногой в лицо: посетитель новокузнецкого торгового центра избил незнакомца

Злоумышленника разыскивают родственники потерпевшего
Екатерина РОМАНОВА
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Посетитель новокузнецкого торгового центра избил незнакомца. Фото: vk.com, Анастасия Ницневич, кадр видео с камер наблюдения.Посетитель новокузнецкого торгового центра избил незнакомца. Фото: vk.com, Анастасия Ницневич, кадр видео с камер наблюдения.
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Жительница Новокузнецка обратилась к горожанам с просьбой помочь найти незнакомца, который избил ее брата в торговом центре. Молодой человек попал в больницу.

Как рассказала девушка, конфликт произошел 21 марта около 21:20. Ее брат вместе с другом сидели на одной из скамеек рядом с катком в ТЦ «Сити Молл».

- Этот парень шел мимо, ударил моего брата с ноги по лицу, он сразу потерял сознание. Конфликта не было, он просто сидел и даже не смотрел в его сторону, - сообщила подробности конфликта сестра потерпевшего. - Сейчас брат в больнице.

Момент удара зафиксировали камеры наблюдения, и у семьи потерпевшего в распоряжении имеются снимки нападавшего. Родные потерпевшего просят помочь установить личность агрессивного молодого человека: если вам известен нападавший, об этом можно написать в личном сообщении сестре пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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