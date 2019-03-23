2019-03-23T10:48:38+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в тройном ДТП в Новокузнецке

Авария произошла на проспекте Ленина вечером 22 марта
Екатерина РОМАНОВА
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Четыре человека пострадали в тройном ДТП в Новокузнецке. Фото: vk.com, "ДТП Новокузнецка"Четыре человека пострадали в тройном ДТП в Новокузнецке. Фото: vk.com, "ДТП Новокузнецка"
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Вечером 22 марта, около восьми часов вечера, в Новокузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Пострадали четыре человека.

ДТП произошло в районе 30 квартала: здесь столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW врезался в Hyundai Solaris, который двигался в попутном направлении. А тот, в свою очередь, столкнулся с автомобилем Toyota.

Водитель и пассажир автомобиля Hyundai получили незначительные травмы – им была сразу же оказана необходимая медицинская помощь. А вот водитель BMW и пассажир автомобиля Toyota получили более серьезные травмы – им также оказана необходимая помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о том, что при движении необходимо соблюдать скоростной режим, держать интервал, учитывать состояние дороги и времени суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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