2019-03-23T13:27:05+03:00
Общество

Осудили за гифку: Кузбассовец заплатит тысячу рублей за пост в соцсети

Необдуманный пост в соцсети довел кузбассовца до суда
Екатерина РОМАНОВА
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Необдуманный пост в соцсети довел кузбассовца до суда.Необдуманный пост в соцсети довел кузбассовца до суда.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Кемеровчанин разместил на своей странице в социальной сети гифку – анимированную картинку. Из-за изображения на картинке мужчина попал под суд и теперь должен выплатить штраф.

Житель города Кемерово разместил на своей странице «ВКонтакте» GIF-анимацию с изображением нацистской символики – свастики. После того, как было проведено сравнительное исследование, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что в графическом изображении содержатся факты публичного демонстрирования четырехконечного креста «Хакенкройц» со «сломанными» под прямым углом концами, направленными в правую сторону.

Так как страница кемеровчанина доступна неограниченному кругу лиц, а публичная демонстрация этой символики запрещена, Рудничный районный суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей, - об этом сообщает правоохранительный портал Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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