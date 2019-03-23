Водителя доставали через крышу: В Кемерове столкнулись Volkswagen Polo и ВАЗ

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-23T14:32:04+03:00

От отечественной легковушки ничего не осталось

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В Кемерове на улице Тухачевского, возле Комсомольского парка, в субботу, 23 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие. Фотографии с места ДТП очевидцы разместили в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, автомобиль ВАЗ выезжал из одного из дворов и не пропустил ехавшую по главной дороге иномарку. При этом пользователи соцсети отмечают, что из этого двора в принципе очень сложно выезжать.

- Они выезжали со двора, здесь частенько такое бывает, да и это же "семерка", хорошо замяло, - написал один из очевидцев в соцсетях. - Крышу в итоге срезали, чтобы достать водителя.

Чтобы извлечь водителя из автомобиля, машине срезали крышу. Фото: vk.com, "Регион 42", Кирилл Наймушин.

От удара отечественный автомобиль получил настолько серьезные повреждения, что пришлось разрезать корпус автомобиля, чтобы извлечь оттуда водителя. Очевидцы сообщают, что он получил травмы, но остался жив в страшном дорожно-транспортном происшествии.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также степень вины каждого из водителей предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU