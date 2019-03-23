Замглавы Новокузнецка обратился в полицию с заявлением на мэра

СЕГОДНЯ 18:04 2019-03-23T18:04:11+03:00

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Андрей Федорчук, не так давно отстраненный от должности заместителя главы города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС, обратился в полицию с заявлением на главу Новокузнецка Сергея Кузнецова.

О том, что Андрей Федорчук отстранен от должности, а в отношении него начато служебное расследование, стало известно на этой неделе. Поводом этого стали несостыковки в документах – актах выполненных работ на городском ковше отстойников в 2018 году: объем иловых отложений, указанных в документах, не соответствует фактической массе, находящейся в местах выгрузки. Более того, подпись мэра оказалась поддельной. А чуть позже в прямом эфире Сергей Кузнецов сообщил о том, что собирается подавать заявление в правоохранительные органы на своего бывшего зама. Кроме того, мэр сообщил, что сам Андрей Федорчук уже отнес в полицию заявление на главу города.

Пока не известно, чем могут закончиться такие обмены заявлениями. Но пока ясно одно: Сергей Кузнецов ищет себе нового зама.

ИСТОЧНИК KP.RU