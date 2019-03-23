Погода в Кузбассе 24 марта: дождливо и тепло

СЕГОДНЯ 19:07 2019-03-23T19:07:11+03:00

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Март известен своим непостоянством, а потому нет ничего удивительного, что за теплой солнечной субботой пришло теплое и дождливое воскресенье.

Ночью в Кузбассе будет относительно тепло: лишь -1…-8 градусов. Однако местами столбики термометров могут опуститься до -13, а кое-где пройдет небольшой снег.

Осадки сохранятся и днем: мокрый снег и дождь от небольшого до умеренного возможны в большинстве районов Кузбасса. Также ожидается туман, изморозь, а на дорогах – гололедица.

День будет теплым: до +13 градусов. Однако в большинстве районов столбики термометров поднимутся не выше +2…+7 градусов. Например, в Кемерове ожидается +3…+5. К слову, в областном центре ночью вероятность осадков мала, а вот днем возможен небольшой мокрый снег и дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU