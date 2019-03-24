На прямотоке: Десятки шумных автомобилей обнаружили полицейские Кемерова

СЕГОДНЯ 04:31 2019-03-24T04:31:38+03:00

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Меньше, чем за три месяца сотрудники кемеровской ГИБДД выявили 40 водителей, чьи машины при движении издавали слишком громкие звуки. А все потому, что автомобилисты самовольно установил прямотоки.

Некоторым автолюбителям нравится, когда их машина ревет как зверь и мчит по дороге, обгоняя всех вокруг. Чтобы добиться этого, они устанавливают прямоточные системы выхлопных газов. Вот только окружающие редко способны оценить «прекрасные» звуки ревущих моторов и жалуются на слишком шумные авто в ГИБДД. Закон на их стороне: громкость работы двигателя автомобиля, согласно принятым нормам, не должен превышать 100 дб. Когда водитель устанавливает «прямоток» самостоятельно, шум его машины, как правило, существенно выше.

Только с начала этого года в Кемерове сотрудники ГИБДД выявили 40 автомобилистов, установивших прямотоки. В отношении каждого из них составлены протоколы. Помимо оплаты штрафа в размере 500 рублей автомобилисты могут лишиться своих «железных коней». Санкции статьи предусматривают возможность снятия машины с учета и запрет эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU