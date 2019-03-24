2019-03-24T06:35:26+03:00
Общество

В Кемерове суд запретил полицейскому носить бороду

Страж порядка поспорил с начальством
Кирилл ЧАЩИН
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Мужчина очень хотел сохранить свою бороду. Фото: pixabay.comМужчина очень хотел сохранить свою бороду. Фото: pixabay.com
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Кемеровский полицейский в суде пытался доказать начальству, что ему можно носить бороду. Мужчина проиграл дело.

В мае прошлого года полицейский Андрей Трофимов вернулся на работу после больничного небритым и в гражданской одежде. На что начальник сделал ему замечание. На следующий день он пришел в форме, но с бородой. Трофимову сделали замечание за подрыв авторитета сотрудника полиции, а затем за неопрятный внешний вид на него составили рапорт.

Полицейский подал в суд на свое руководство, пытаясь доказать незаконность рапорта. Он отмечал, что бороды есть у нескольких генералов полиции. Кроме того, он заявил, что борода у славян как коса у самураев – символ чести и достоинства.

Суд же встал на сторону полицейского начальства, которое отмечает, что подчиненный был ознакомлен с внутренними распоряжениями, которые предписывают бриться. По информации «Коммерсанта», мужчина продолжил службу в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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