Черчесов назвал глупостью поступок футболиста из Кузбасса

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-24T08:22:53+03:00

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Во время матча Россия-Бельгия Александр Головин пнул соперника, который сделал ему подножку. За этой футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Тренер сборной России прокомментировал инцидент.

На 90-й минуте отборочного матча Евро-2020 уроженец Кузбасса футболист Александр Головин поддался на провокацию от соперника. Игрок бельгийской сборной сделал подножку Головину, на что он пихнул обидчика ногой. За этот ответ футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Теперь он пропустит матч с Казахстаном.

«Вчера пообщался с Головиным, он совершил глупость, никаких накачек и взбучек не было. Было пожелание взрослеть и готовиться к следующим сборам…», – отметил тренер сборной России Станислав Черчесов.

Напомним, что французский клуб купил Александра Головина у московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро сроком на пять лет. Внимание иностранных клубов на себя Александр Головин обратил игрой во время чемпионата мира по футболу-2018, где сборная России дошла до 1/4 финала. В составе нашей команды футболист забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Уже выступая за "Монако", Головин получил вторую травму голеностопа. Впрочем, это не помешало ему сделать голевой пас, а затем и забить гол в одном из матчей.

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На стадионе «Стад де Люмьер» прошла встреча французских клубов «Монако» и «Лион». В результате команда «Лиона» одержала победу со счетом 3:0. Когда «Монако» уже уступал два мяча, Александр Головин получил красную карточку. Футболист сзади ударил по ногам соперника. Как отметил тренер «Лиона», удаление Головина помогла команде забить третий мяч (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU