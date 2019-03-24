Капает едкая жидкость: На парковке ТЦ у кемеровчанина повредили машину

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-24T09:54:41+03:00

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Кемеровчанин оставил на парковке одного из торгово-развлекательных комплексов города Кемерово свой автомобиль. Когда же он вернулся, увидел на нем повреждения.

- С крыши капает едкая жидкость, разъедает лакокрасочное покрытие автомобиля, - возмущен мужчина. - Те, кто столкнулся с такой же проблемой, посоветуйте, что делать.

На фотографии, которую автолюбитель разместил в соцсетях, действительно видны следы какой-то жидкости. Правда, с уверенностью говорить о том, что лакокрасочное покрытие кузова действительно повреждено, сложно. Пользователи соцсети тут же предложили автору поста обратиться к директору торгового центра и предложить ему восстановить покрытие автомобиля за свой счет. И больше никогда не оставлять свою машину в том месте. Однако нашлись и те, кто также обнаруживал следы на автомобиле после посещения торгового центра. Они со знанием дела объяснили, что за странная жидкость попала на автомобиль.

- Это концентрированный реагент, который скопился в бетонной конструкции, иногда стекает. Такое иногда встречается на наземных и подземных парковках, прокомментировала пользовательница Олеся Коваленко. - Ничего не разъедает, отмывается плохо - это верно, Обратитесь к администратору комплекса они все ототрут!

Также мужчине посоветовали несколько хороших моек, где убирают такие следы, «потереть лимоном» или просто отшлифовать. Каким из советов воспользовался автор поста – не известно

ИСТОЧНИК KP.RU