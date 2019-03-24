2019-03-24T10:21:00+03:00
Происшествия

В Новокузнецке у детского сада нашли труп

В Сети появилась фотография с места
Кирилл ЧАЩИН
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С утра местные жители обнаружили тело мужчины. Фото: novokuznetsk.ruС утра местные жители обнаружили тело мужчины. Фото: novokuznetsk.ru
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В Новокузнецке рядом с детским садом нашли труп мужчины. В случившемся разбираются правоохранители.

В воскресенье утром, 24 марта на проспекте Строителей в Новокузнецке обнаружили тело мужчины без признаков жизни, сообщает Новокузнецк.ru. Мужчина лежал на дороге рядом с детским садом №42. Около 11 часов на место приехали врачи скорой помощи, а затем полицейские. По словам источника издания, стражи порядка пытались найти в одежде погибшего документы, затем начал работать эксперт-криминалист. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства гибели и личность мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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