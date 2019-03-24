В Кузбассе сгорели две легковушки
Накануне вечером и ночью в Кузбассе сгорели два автомобиля. Пожары произошли в Кемерове и в Мариинском районе.
В субботу вечером, в 20.39 в противопожарную службу поступил сигнал возгорании легкового автомобиля в Кемерове на улице Столбовая. На место выехала пожарная машина и четыре спасателя.
– На момент прибытия пожарных автомобиль Газ-3102 1970 года выпуска горел открытым пламенем. В результате пожара выгорел салон и обгорело лакокрасочное покрытие, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. Причина возгорания связана с неосторожным обращением с огнем.
В воскресенье в 02.25 в МЧС сообщили о возгорании автомобиля на трассе в Мариинском районе. Прибывший на место пожарный расчет локализовал возгорание в 02:47. Через минуту огонь потушили.
– На момент прибытия первого подразделения автомобиль Ваз-21102 2004 года выпуска полностью был охвачен огнем. В результате он полностью сгорел. Предварительная причина возгорания – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, – отметили спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU